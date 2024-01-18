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Сегодня, 09:15

«Вашингтон» не справится без Овечкина и Сандина. К тому же «Сент-Луис» крайне неудобен для «Кэпс»

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» 19 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс».
Фото Getty Images
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Столичные не обыгрывали соперника в основное время с 2018-го.

19 января команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Соперник — «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» 19 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на «Вашингтон» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 44% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.75 (34%), ничья идет за 4.30 (22%).

Успех «кэпс» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.73, этот рынок на «ноты» доступен за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на триумф любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.45, Ф2(+1) — за 1.52.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.05.

Вероятность того, что каждая команда отличится хотя бы по два раза, оценена в 1.53, обратный вариант дали за 2.35.

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«Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз и анализ матча НХЛ 19 января 2024 года

Обе команды примерно в одинаковом положении — сражаются за путевку в плей-офф и пока находятся вне топ-8 своих конференций. «Кэпиталз» идут 10-ми на «Востоке», но борьба здесь плотнейшая — даже от шестой позиции коллектив Спенсера Карбери отделяет всего два балла. «Блюз» расположились на 12-й строчке «Запада», и их турнирная ситуация выглядит не такой оптимистичной — между ними и восьмым местом просвет уже в пять очков.

В предстоящем поединке не сыграет капитан и лучший бомбардир «Вашингтона» Александр Овечкин — россиянин травмировался во встрече с «Каролиной», столкнувшись с соперником, и уже пропустил три матча «Кэпс». В текущем сезоне у Ови 27 результативных действий, правда, большая часть из них — это голевые передачи (19). Также столичной команде будет не хватать защитника Расмуса Сандина, который оформил 11 ассистов, но из-за повреждения не выступал с 4 января.

Без Овечкина хозяевам будет тяжело: «Вашингтон» и так одна из худших команд НХЛ по заброшенным шайбам — отличается всего 2,33 раза за игру, меньше только у «Чикаго» (2,23) и «Сан-Хосе» (1,98). «Сент-Луис» забивает не особо больше — лишь 2,81 раза в среднем за три периода, реже огорчают соперников лишь шесть коллективов. При этом лучший бомбардир «Блюз» Роберт Томас в результативности серьезно превосходит Овечкина — набрал уже 44 голевых действия (16+28).

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»

Обе команды не обладают стабильностью в результатах и подошли к матчу примерно в одинаковом состоянии: хозяева добыли четыре успеха в последних восьми играх регулярки, гости — три. В личных встречах небольшое преимущество на стороне «Блюз» — оформили шесть побед в предыдущих 10 очных разборках, причем в четырех последних поединках сильнее были исключительно «ноты», а «Вашингтон» добыл последний триумф в основное время еще в апреле 2018-го.

Учитывая количество травмированных у хозяев и положение дел в личных противостояниях, «Сент-Луис» может рассчитывать на положительный результат. К тому же команда Дрю Баннистера не выглядит обреченно: в последних трех играх настреляла 10 шайб, а в предыдущих четырех столкновениях с «Вашингтоном» отличалась минимум по четыре раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.77.

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