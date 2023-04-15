«Канонирам» не помешают даже травмы Салиба и Нкетиа.

16 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ, в котором лидирующий «Арсенал» встретится с борющимся за выживание «Вест Хэмом». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дэвид Кут из Западного Йоркшира. В России нет легального вещателя чемпионата Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 16 апреля 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.79 (16%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Даже ничья идет за 4.30 (23%).

В матче первого круга «канониры» без проблем разобрались с соперником (3:1). Всего же победная серия «Арсенала» против «Вест Хэма» длится уже три матча, а беспроигрышная — семь, в шести из которых «пушкари» выиграли. Поставить, что «молотобойцы» наконец не уступят соседям по Лондону, можно за 2.45.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают серьезное преимущество гостей:

• победа «Арсенала» 1:0 идет за 7.14;

• успех 2:0 — за 7.35;

• ничья 1:1 — за 7.75.

Также эксперты полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.05. Команды действительно нередко проводят друг с другом яркие матчи: «верх» по голам заходил в семи из последних 10 встреч соперников в АПЛ.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами от обоих коллективов оценена в 1.89, вариант «обе забьют — нет» доступен за близкие 1.92. И этот рынок часто заходит в матчах «Арсенала» и «Вест Хэма» — тоже в семи из последних 10 игр оппонентов в чемпионате.

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 апреля 2023 года

«Канониры» выглядят серьезными фаворитами: команда Артеты борется за чемпионство и пока лидирует в АПЛ (отрыв от «Ман Сити» — шесть очков). «Арсенал» подошел ко встрече с «Вест Хэмом» на серии из восьми матчей без поражений в АПЛ, которая включила семь побед подряд, — только в предыдущем туре лондонцы скатали ничью с «Ливерпулем» (2:2). Считая все турниры, беспроигрышная серия команды достигла уже 10 матчей.

Также у «Арсенала» почти нет проблем с составом. С «Вест Хэмом», скорее всего, не сыграет центральный защитник Вильям Салиба, который пропустил три последних матча. Но он уже скоро должен приступить к полноценным тренировкам. Еще травмированы Такэхиро Томиясу, Мохамед Эль-Нени и Эдвард Нкетиа, но никто из них не является полноценным игроком основы.

Больше «канониров» в АПЛ забил только «Манчестер Сити» — 75 голов против 72. А в последних шести турах лондонцы заколачивали за игру минимум два мяча (в пяти — вообще по три гола). «Вест Хэм» выступает далеко не так результативно: за 29 туров команда Дэвида Мойеса оформила всего 27 мячей — меньше забило лишь четыре клуба.

Но при этом в последнее время «молотобойцы» начали стабильнее набирать очки: если в первых 19 турах чемпионата «Вест Хэм» потерпел 12 поражений, то в последующих десяти — всего три. Плюс одержал почти столько же побед (четыре).

Но с соперниками из верхней части турнирной таблицы лондонцы по-прежнему не справляются: в позапрошлом туре дома влетели «Ньюкаслу» (1:5), а до этого уступили «Брайтону» (0:4) и «Тоттенхэму» (0:2).

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал»

«Канониры» находятся в отличной форме: не проигрывают в АПЛ на протяжении восьми матчей, семь из которых выиграли. При этом пять побед — с разницей минимум в два мяча. Команда Артеты действительно много забивает в чемпионате: в среднем оформляет 2.4 гола за 90 минут, а в пяти из последних шести туров заколачивала минимум три мяча за игру. «Вест Хэм» же отличается очень мало (0.93 гола за матч в АПЛ) и нередко получает разгромы от серьезных соперников: только весной проиграл «Ньюкаслу» (1:5) и «Брайтону» (0:4). К тому же во встрече первого круга «Арсенал» не испытал никаких проблем против «молотобойцев» (3:1).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.57.