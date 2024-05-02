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Сегодня, 16:48

Источник: Заболотный может покинуть ЦСКА в конце сезона

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может покинуть армейцев летом 2024 года по окончании срока контракта, сообщает Vprognoze.ru.

По данным источника, руководство красно-синих сомневается в целесообразности сохранения Заболотного в команде, поскольку на его позиции быстро прогрессировал 22-летний нападающий Тамерлан Мусаев.

32-летний Заболотный выступает за ЦСКА с июля 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за армейцев 25 матчей в РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Антон Заболотный
ФК ЦСКА (Москва)
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