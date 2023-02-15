Войцех не пропустил в 55% матчей этого сезона.

16 февраля стартует плей-офф Лиги Европы. В одном из матчей 1/16 финала встретятся «Ювентус» и «Нант». Первая игра противостояния пройдет в Турине на «Альянц Арене», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен португалец Жоау Педру Пиньейру.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года

Букмекеры считают «Старую синьору» огромным фаворитом матча: рынок на победу команды Макса Аллегри открыт с коэффициентом 1.37, вероятность исхода — примерно 71%. Успех «Нанта» доступен с котировкой 9.30 (10%) — это самый малореальный исход встречи. Ничья идет за 5.00 (19%).

Также вы можете попробовать угадать итогового победителя двухматчевого противостояния, который выйдет в следующий раунд плей-офф. Поставить на триумф туринцев можно за 1.23, проход «канареек» предложен за 4.40.

Три наиболее вероятных результата матча в Турине отражают серьезное преимущество «Ювентуса»:

• победа «бьянконери» 2:0 идет за 5.70;

• успех 1:0 — за 5.90;

• разгром 3:0 — за 8.30.

Команды в последний раз пересекались в 1996-м в полуфинале ЛЧ: обменялись домашними победами, но дальше прошел «Ювентус». Поставить на то, что в предстоящей игре французы хотя бы не проиграют, можно за 3.30.

Букмекеры предполагают, что игра в Турине получится достаточно результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 2.00.

«Ювентус» — «Нант»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 16 февраля 2023 года

«Старая синьора» свалилась в Лигу Европы из-за провала в Лиге чемпионов — туринцы заняли третье место в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби». Причем за шесть туров команда набрала лишь три очка — столько же, сколько у оставшихся последними израильтян. Единственную победу в ЛЧ «Юве» оформил как раз в домашнем матче с клубом из Хайфы (3:1).

«Нант» занял второе место в группе Лиги Европы, куда попал благодаря триумфу в Кубке Франции в прошлом сезоне. «Канареек» обогнал только «Фрайбург», а ниже остались «Карабах» и «Олимпиакос». Французы тоже не без проблем проникли в плей-офф — отрыв от третьего места составил всего одно очко.

К очной встрече обе команды подъехали на трехматчевых победных сериях. «Ювентус» дважды выиграл в серии А и еще один раз в Кубке Италии, ни разу не пропустив в этих встречах. «Нант» тоже оформил две сухие победы в чемпионате, а в Кубке Франции после ничьей 1:1 в основное время в серии пенальти дожал «Анже».

«Старая синьора» в текущем сезоне показывает качественную игру в обороне: пропускает в среднем 1.03 гола за матч и одержала уже 14 сухих побед в 30 играх во всех турнирах. На счету вратаря «бьянконери» Войцеха Щенсного уже 11 матчей на ноль, при этом он сыграл лишь в 20 играх — то есть не пропустил больше чем в половине встреч (55%).

«Нант» же только в последнее время набрал неплохую форму. Начало сезона команда провалила: в 15 стартовых играх во всех турнирах одержала лишь две победы, но сейчас смотрится действительно здорово. В чемпионате коллектив Антуана Комбуаре оторвался от зоны вылета, а в Кубке залетел уже в 1/4 финала.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля 2023 года

«Старая синьора» в этом сезоне настоящий мастер сухих побед, которых набралось уже 14 в 30 матчах во всех турнирах. Сейчас «бьянконери» идут на серии из трех успешных встреч без пропущенных мячей, но даже это не предел. В ноябре коллектив Аллегри выиграл всухую пять матчей подряд.

«Нант» же в этом сезоне действует не слишком результативно, команде объективно будет сложно пробить отлаженную оборону туринцев. «Канарейки» в среднем забивают ровно один мяч за игру — 33 гола в 33 матчах во всех турнирах. А сразу в 13 встречах этого сезона команда Антуана Комбуаре вообще не отличилась.

Рекомендуемая ставка: «Ювентус» победит и не пропустит за 2.15.