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Сегодня, 07:45

«Эдмонтон» рано хоронить! Команда Макдэвида умеет держать удар

«Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии с «Далласом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Коннор Макдэвид (справа) против Миро Хейсканена в матче «Эдмонтон» — «Даллас» (5:2) 30 мая.
Фото USA Today Sports
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Финал «Запада» дарит интригу.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 9 (Бенн, Харли), 0:58 — 0:1. Линделл — 3 (Хейсканен, Бенн), 5:29 — 0:2. Маклеод — 1 (Перри, Нерс), 13:30 — 1:2. Бушар — 6 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:17 — 2:2. Янмарк — 2 (мен., Браун), 34:31 — 3:2. Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 35:22 — 4:2. Экхольм — 4 (п.в.), 58:07 — 5:2.
Вратари: Скиннер — Эттингер (57:16 — 57:47, 57:53).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (12+12+5) — 22 (6+8+8).
Наши: — - Дадонов (13.13/2/0).
30 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в матче: 2-2.

Начало четвертого матча финала «Запада» отчасти было для «Эдмонтона» продолжением позавчерашнего кошмара, который ему устроил хет-триком лидер «Далласа» Джейсон Робертсом, здорово поиздевавшийся над обороной «Ойлерз». Сегодня болельщики «Эдмонтона» ждали от своей команды реабилитации за игру, отданную сопернику с 2:0 всего за три минуты, и в конце концов ее получили. Правда, старт очередной встречи ничего хорошего для них не предвещал.

Коннор Макдэвид в&nbsp;матче плей-офф НХЛ с &laquo;Далласом&raquo;. Макдэвид сделал все что мог, но «Эдмонтон» вновь проиграл

На первой минуте первым же броском Стюарта Скиннера пробил неугомонный второгодка Уайтт Джонстон, хитро забежавший за спину Бретту Кулаку и наказавший хозяев за далеко не самое удачное построение в средней зоне.

А уже через несколько смен «Эдмонтон» горел 0:2 после гола Эсы Линделла. Шайба после наброса финна от синей линии шла мимо створа, но оказаться в сетке ей помог удачный рикошет от Дарнелла Нерса. Если двумя днями ранее пятая точка девятимиллионного защитника «Ойлерз» перегородила ворота и не дала отличиться Мэйсону Марчменту, то сегодня точно сыграла во вред его команде.

К счастью, этой ночью парни из Альберты вернули должок «Звездам» и показали, что тоже умеют держать удар. Причем хозяева достаточно легко отыгрались еще до первого перерыва.

Первой свое слово сказала вторая тройка, нашедшая свой момент на добивании после того, как Джейк Эттингер не сумел заморозить бросок Кори Перри. Причем 39-летний нападающий «Нефтяников» сегодня установил рекорд матчей Кубка Стэнли. Канадский ветеран стал первым игроком в истории НХЛ, кто принимал участие в полуфинальной стадии плей-офф, будучи представителем пяти разных команд («Анахайм», «Даллас», «Монреаль», «Тампа-Бэй», «Эдмонтон»).

Ну а вскоре счет сравнял продолжающий зажигать этой весной Эван Бушар. Самый результативный защитник текущего плей-офф классно подключился из глубины и превратил в гол еще одно добивание — на этот раз после броска Коннора Макдэвида, угодившего в щиток голкипера.

И ведь команда Криса Ноблауха вполне могла забросить еще одну до перерыва, если бы не клюшка Эттингера. После неразберихи на пятачке она оказалась лежащей в аккурат за его спиной и украла на ленточке гол у все того же Макдэвида.

Однако на этот раз «Эдмонтон» не позволил себе расслабиться, сыграл по нарастающей и во втором периоде дожал гостей. Ключевым стал отрезок в его концовке, когда хозяева сумели забросить дважды за 51 секунду. Сперва «Ойлерз» улетели в контратаку в меньшинстве и соорудили шайбу за авторством Коннора Брауна и Маттиаса Янмарка. А сразу же вслед за выходом пятого игрока оборона «Старз» оказалась растерзана в две передачи парочкой Хайман — Драйзайтль.

У команды из Техаса было больше периода на то, чтобы повторить трюк из предыдущей встречи. Только на этот раз хозяева сыграли куда более цельно в обороне и не стали устраивать пляски на граблях, сравняв счет в серии без особых нервов.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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