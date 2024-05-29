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Сегодня, 22:30

«Эдмонтон» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

Четвертый матч серии «Эдмонтон» — «Даллас» пройдет в ночь на 30 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК &amp;quot;Даллас&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» дома примет «Даллас» в четвертом матче финала Западной конференции НХЛ 30 мая, в четверг. Встреча пройдет на льду «Роджерс Плэйс». Она начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Стэнли-2024 «Эдмонтон» — «Даллас» можно будет в прямом эфире в профильных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ (5:3) и вышел вперед в серии (2-1).

Ознакомиться с расписанием игр серии плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» можно по ссылке на странице «СЭ».

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

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