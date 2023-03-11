Бразилец классно вернулся в игру после зимней паузы.

12 марта в 19-м туре чемпионата России лидер турнира «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу сине-бело-голубых можно поставить за мизерные 1.08, что приблизительно 92% вероятности исхода. Ничья доступна за 12.75 (7%), а успех «Химок» — за огромные 35.0 (1%).

В первом круге красно-черные неожиданно добили ничью 1:1. На то, что они не проиграют в предстоящей встрече, котировка — 9.25.

Если считаете, что «Зенит» разгромит противника, присмотритесь к ставке на победу хозяев с форой (-2.5) мяча за 1.78. При этом Ф2(+2.5) идет за 2.10.

Только в одном из шести предыдущих матчей между командами прошел «верх» по голам: ТБ 3.5 предложен за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.94.

Эксперты считают, что хозяев легко отправят в сетку соперника три мяча: ИТБ1 (2.5) идет за 1.44, ИТБ1 (3.5) — за 2.28.

Обмен результативными ударами можно оформить за жирные 2.74, противоположный исход предложен за 1.45.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Зенита» за 5.19.

«Зенит» — «Химки»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

«Химки» пожинают плоды бездумного увольнения Сергея Юрана: после изгнания тренера подмосковный клуб выиграл всего один из 20 матчей во всех турнирах и идет 15-м в РПЛ. Слабость химчан проявилась даже в межсезонье — клуб победил в двух из 11 товарищеских игр при семи поражениях. Сезон команда возобновила ничьей с другим аутсайдером чемпионата — «Факелом» (1:1).

Кажется, что в такой ситуации игроки с тренерами должны мобилизоваться и сплотиться для улучшения результатов, но вместо этого в клубе громыхнул очередной скандал. На неделе медиа написали, что Гогниев на тренировочной базе едва не подрался с отстраненными от работы с основой Гулиевым и Тихим. В «Химках» инцидент опровергли, но такое негативное внимание к клубу, даже если ситуацию выдумали, на пользу точно никому не пойдет.

Тем более следующий матч у химчан — с «Зенитом», который мощно вернулся из отпуска: в Кубке России питерцы разгромили «Волгу» (3:0), а в РПЛ с таким же счетом расправились с «Нижним Новгородом». Во второй встрече блестяще проявил себя новоиспеченный гражданин РФ Малком: забил два мяча, один из которых — идеальным по точности ударом со штрафного. На счету бразильца теперь 14 голов в чемпионате, и он нагнал в таблице бомбардиров Промеса с Писарским.

После осечки «Спартака» в игре с «Уралом» (2:2) «Зенит» оторвался от красно-белых на восемь очков, поэтому завершить гонку за золотом в свою пользу для команды Семака теперь должно быть делом техники. «Химки», которые пропускают больше всех в РПЛ (37 голов) и забили всего 17 мячей (второй худший показатель после «Торпедо»), — пылинка для могучей машины из Питера. Разгрома подмосковному клубу не избежать.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Химки»

Ничья, которая случилась между командами в первом круге, — абсолютная случайность. «Зенит» давил соперника в первом тайме, расслабился во втором и поплатился за это. Но теперь сине-бело-голубые по-другому отнесутся к сопернику, особенно учитывая домашний характер игры.

На «Газпром Арене» питерцы играют очень мощно: выиграли восемь из девяти матчей в РПЛ и забили 34 мяча (в среднем — 3.77 за 90 минут). Химчане же на выезде потерпели семь поражений в тех же девяти встречах и пропустили 26 голов.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.10.