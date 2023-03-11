0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Северсталь» — ЦСКА: Григоренко и Петунин продолжат бомбить вратарей

Прогноз и ставка на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки ЦСКА в матче с «Северсталью».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Telegram Дзен
Команды выдают одно из самых ярких противостояний плей-офф.

12 марта «Северсталь» и ЦСКА проведут шестой матч серии 1/4 финала Западной конференции FONBET КХЛ. Игра пройдет в Череповце в Ледовом дворце, начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 16.50 мск. После пяти встреч армейцы лидируют в противостоянии с минимальным отрывом — 3:2.

Петр Ян. Петр Ян — Мераб Двалишвили: Беспощадному нужна досрочная победа, чтобы не оставить шансов судьям

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за чуть большие 4.10 (22%).

Также вы можете поставить на победу любой команды с учетом овертайма, тем более «Северсталь» в этой серии уже выигрывала в дополнительное время. Итоговый успех хозяев можно взять за 2.80, гостей — за 1.45.

Если верите в проход команды из Череповца в следующий раунд, тогда хватайте рисковый, но потенциально прибыльный коэффициент 10.0. Успех москвичей оценен в 1.05.

В матче предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(+1.5) идет за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.40.

• Ф1(0) можно взять за 2.90, Ф2(0) — за 1.40.

Команды выдают результативную серию: лишь в одной из пяти игр на пару они забросили меньше пяти шайб в основное время. В остальных встречах соперники заколачивали минимум семь голов на двоих. Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

Александр Волков. Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

«Северсталь» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 12 марта 2023 года

Команды выдают одно из самых ярких противостояний первого раунда плей-офф FONBET КХЛ. После пяти матчей армейцы ведут 3:2, а каждая игра дарила огромное количество голов. Соперники лишь раз за пять встреч забросили на двоих меньше пяти шайб: в остальных играх заколачивали минимум семь голов, а в самой результативной вонзили 12 (ЦСКА выиграл 9:3).

Каждая команда забрасывала минимум по две шайбы во всех матчах. При этом соперники результативно играли друг с другом еще в регулярном чемпионате, где во всех четырех очных встречах пробили отметку в пять голов. Причем «Северсталь» трижды обыграла армейцев.

Один из лучших бомбардиров плей-офф Михаил Григоренко выступает как раз за ЦСКА: нападающий выбил уже семь баллов по системе «гол+пас». Ждете еще один яркий матч от москвичей? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.05.

За «Северсталь» же выступает Александр Петунин, который оформил пять результативных действий в плей-офф. Причем все они уместились в два матча.

Малком. «Зенит» — «Химки»: гражданин Малком сделает больно еще одному аутсайдеру РПЛ

Прогноз и ставка на матч FONBET КХЛ «Северсталь» — ЦСКА

Команды показывали яркую игру еще в регулярном чемпионате, где входили в топ-8 лиги по результативности. В плей-офф они действуют еще более дерзко: ЦСКА отличается чаще всех — в среднем забрасывает 4.6 шайбы за матч. «Северсталь» заколачивает в среднем 3.2 гола за игру — это шестой показатель.

В предстоящей встрече армейцы могут оформить выход в следующий раунд. Тогда как команде из Череповца необходимо победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке Гагарина. Родные трибуны могут сильно помочь коллективу Андрея Разина: в регулярке «Северсталь» в домашних матчах забрасывала в среднем 2.97 шайбы за матч.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 гола за 1.77.

1
0
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
МО РФ показало уничтожение натовского комплекса ПВО Stormer HVM
В Подольске молодой человек зарезал свою бывшую 15-летнюю возлюбленную
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
«Известия» публикуют кадры изнутри горящего здания у телецентра в Москве
Популярное видео
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Химки»: гражданин Малком сделает больно еще одному аутсайдеру РПЛ