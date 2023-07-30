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Судейство

Судейство

Сегодня, 11:55

Дркушич оценил уровень судейства в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался об уровне судейства в российском футболе.

«Я не думаю, что каждый плохо судит. Но были матчи, в которых мне не понравилось судейство. Но вообще судьи окей. Мне в России судейство не нравится, потому что очень часто включают VAR. Бывает три-четыре-пять моментов в матче, которые смотрят. Но сами судьи в матчах мне нравятся, все окей», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-v-rpl-normal-ny-e-sud-i/
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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