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Судейство

Судейство

Сегодня, 13:53

Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал самых стабильных российских судей в 2023 году

Виктория Кравченко
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает Алексея Сухого, Сергея Карасева, Павла Кукуяна и Кирилла Левникова самыми стабильными российскими судьями 2023 года.

«Хочу отметить, что свой лучший сезон проводит Алексей Сухой. Все-таки у него были непростые эпизоды в карьере, но дальше он отработал на очень высоком уровне, чему я рад. Знаю его давно. Его можно отметить среди тех арбитров, кто порадовал в этом году своей уверенностью и стабильностью. Также ещё отмечу, что на стабильно высоком уровне работали Карасёв, Кукуян и Левников. Можно их назвать самыми стабильными. Жаль, что Владиславу Безбородову не удалась эта часть чемпионата», — цитирует Николаева Legalbet.

В сезоне-2023/24 Сухой работал в 15 матчах РПЛ, поставил один пенальти, показал 40 желтых карточек и ни одной красной.
Источник: https://legalbet.ru/news/eks-arbitr-fifa-nikolaev-nazval-samih-stabilnih-sudej/
Алексей Сухой
Сергей Карасев (судья)
ФИФА
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