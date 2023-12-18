Чикунова вышла в образе славянской девушки на Кубке Сальникова

Многократная чемпионка России Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.

Спортсменка вышла на старт в образе «Slavic Girl» (славянской девушки).

В финальном заплыве 19-летняя пловчиха показала результат 2 минут, 16,89 секунды. Второй стала Ирина Шваева (2.22,86). Тройку сильнейших замкнула Татьяна Горбунова (2.25,63).

Ранее Чикунова появилась в вечернем платье на старте финале дистанции 100 метров брассом. Спортсменка одержала победу в заплыве, а шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, появившаяся на представлении участниц в образе гладиатора, стала второй.