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Сегодня, 20:10

Ефимова вышла в финал чемпионата России на дистанции 100 метров брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции в 100 метров брассом.

31-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту и 6,08 секунды и стала третьей по итогам двух полуфиналов и вышла в финал, который пройдет 24 ноября. Лучший результат показала Евгения Чикунова — 1 минута 3,79 секунды.

Чемпионат России на короткой воде-2023 — первые соревнования для Ефимовой с 2021 года. Турнир проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Чикунова вышла на полуфинальный заплыв в футболке футбольного «Зенита». 21 ноября Ефимова вышла на старт в форме «Спартака».

плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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