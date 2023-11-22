Кирилл Пригода победил в заплыве на 200 м брассом на чемпионате России

Пловец Кирилл Пригода одержал победу в заплыве на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России на короткой воде в Санкт-Петербурге.

В финале Пригода проплыл за 2 минуты 2,56 секунды. Второе место занял Данил Семьянинов (2.02,80), а третье — Михаил Доринов (2.03,11).

У женщин на 100-метровке вольным стилем золото взяла Мария Каменева (52,22 секунды). Второ1 стала Дарья Трофимова (52,47), третьей — Дарья Клепикова (53,23).

На дистанции 200 метров на спине у женщин выиграла Анастасия Дуплинская (2.07,19). Серебро взяла Валерия Егорова (2.08,00), бронзу — Милана Степанова (2.08,61).