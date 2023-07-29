Ледеки побила рекорд Фелпса по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира

Американская пловчиха Кэтлин Ледеки превзошла рекорд соотечественника Майкла Фелпса по количеству золотых медалей в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира.

29 июля 26-летняя спортсменка победила на дистанции 800 м вольным стилем на ЧМ-2023 в Фукуоке. Для нее это 16-я золотая медаль в карьере в личных соревнованиях.

Ледеки превзошла рекорд Фелпса, который завершил карьеру в 2016 году. На счету Майкла 15 личных золотых медалей.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля.