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Сегодня, 14:30

Сальников о продолжении карьеры Ефимовой: «У нее осталось желание доказать, что она заслуживает внимания и уважения»

Сальников прокомментировал продолжение карьеры Ефимовой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» прокомментировал продолжение карьеры Юлии Ефимовой.

«По моей информации, она собирается выступить на чемпионате России. Посмотрим, насколько ожидания оправдаются. Она — талантливая спортсменка, и не раз доказывала, что способна показывать высокие результаты. У нее осталось желание доказать, прежде всего самой себе, ну и всему остальному миру, что она заслуживает внимания и уважения», — сказал Сальников «СЭ».

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Полное интервью с Сальниковым читайте на сайте «СЭ».

плавание
Владимир Сальников
Юлия Ефимова
0
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