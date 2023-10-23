Сальников о суде с World Aquatics: «Кроме критериев допуска есть еще другие вещи, которые нам непонятны»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» высказался о возможном суде с World Aquatics.

— Вы говорили, что возможен суд с ВФП и World Aquatics из-за критериев допуска. Какая сейчас ситуация?

— Прежде чем судиться, мы должны все хорошо подготовить. Сейчас мы консультируемся с ведущими специалистами, в том числе и в ОКР. Кроме критериев допуска есть еще другие вещи, которые нам непонятны. Мы также будем совместно с ОКР отрабатывать позицию, которая должна быть четко сформулирована, потому что мы за правое дело. Другой вопрос — а судьи кто? Чтобы не попасть в ситуацию, при которой заведомо будет подготовлен далекий от справедливости вердикт, надо все тщательно взвесить. Этим мы сейчас и занимаемся.

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