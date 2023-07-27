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Сегодня, 16:25

Женская сборная Австралии по плаванию установила мировой рекорд в эстафете 4х200 метров

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская команда Австралии выиграла эстафету 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира-2023 по плаванию в Японии.

В составе австралийской сборной выступали Молли О'Каллаган, Шайна Джэк, Брайана Тросселл и Ариарне Титмус. Спортсменки показали результат 7 минут 37,50 секунды и установили новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд (7 минут 39,29 секунды) также принадлежал австралийкам и был установлен в 2022 году.

Второе место в заплыве заняла команда США (+3,88 секунды), третье — сборная Китая (+6,90).

4х200 м, вольный стиль, женщины

1. Австралия — 7 минут 37,50 секунды
2. США — 7.41,38
3. Китай — 7.44,40

плавание
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