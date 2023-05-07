«Пришлось привыкать к новому отражению в зеркале». Драма пловчихи Владыкиной, которая лишилась руки

Олеся попала в страшную аварию, но затем стала звездой Паралимпиады.

35-летней пловчихе Олесе Владыкиной выпало трудное испытание. Несколько лет назад в результате страшной аварии она потеряла левую руку. Но несчастье ее не сломило, а, наоборот, сделало только сильнее. Благодаря силе воли она вернулась в спорт, стала звездой Паралимпиады и позировала для обложек журналов.

Панический страх воды и занятия балетом

В детстве Олеся посещала разные секции и кружки. Мама девочки хотела, чтобы она занималась балетом. Помимо классического танца ходила еще на акробатический рок-н-ролл. Также Владыкину отдали на занятия по классу домбры и гитары, дополнительно были уроки английского языка. Плотный график ребенка сформировал такие качества, как ответственность и воля к победе.

Плавание в жизни Олеси появилось немного позже, когда у нее развился панический страх воды. Мама девочки привела ее в бассейн, чтобы избавиться от негативных эмоций. Затем юная спортсменка попала в СДЮШОР «Скиф», где тренировалась на протяжении 10 лет. Со временем плавание вытеснило остальные увлечения.

Семья Владыкиных всегда любила спорт. Мама занималась легкой атлетикой, преподавала шейпинг, брат играл в хоккей. Одной из семейных традиций был поход на лыжах в Царицынском парке. Неудивительно, что девушка также добилась многого — стала мастером спорта.

Олеся Владыкина. Фото Global Look Press

Отпуск в Тайланде, авария и ампутация

В 2008 году пловчиха решила отметить свой день рождения вместе с подругами в Таиланде. На следующее утро после празднования девушки отправились на экскурсию. По пути из Паттайи в Бангкок они попали в ДТП. Двухэтажный автобус, в котором находились россиянки, перевернулся на эстакаде. Расследование установило, что водитель не справился с управлением, так как превысил скорость. В тот день был сильный дождь, что и послужило причиной аварии.

В салоне находились еще 37 человек, погибли двое. Одной из жертв стала подруга Владыкиной Александра. В момент катастрофы Олеся спала и не поняла, что случилось. Сама спортсменка получила тяжелую травму, которая привела к ампутации левой руки. Помимо этого девушка пережила болевой шок, у нее были переломы носа, лопаток и крестца. До приезда скорой помощи она пережимала пострадавшую руку, чтобы остановить потерю крови.

«Когда я осталась без руки, то первое время находилась в состоянии шока. Пришлось привыкать к новому отражению в зеркале. До сих пор в своих снах вижу себя такой, как раньше... Но негатива и обиды на судьбу у меня нет. Стыдно жаловаться, ведь я осталась жива! Поначалу было некомфортно оказываться в центре внимания. Я ведь всегда была человеком довольно стеснительным. И потому сначала носила палантины, старалась фотографироваться только с правой стороны, а потом научилась любить себя такой, какая есть«, — приводит слова Владыкиной The voice.

Около месяца российская спортсменка проходила курс реабилитации в Бангкоке, страховка покрыла лечение. Бросать спорт пловчиха не планировала. Уже спустя месяц после выписки из госпиталя она вернулась в бассейн.

Олеся Владыкина. Фото Global Look Press

Жизнь после ампутации и золото Паралимпиады

Уже через пять месяцев Олеся отобралась на Летнюю Паралимпиаду в Пекине. Это было нелегко, ведь состав национальной сборной был утвержден. Однако спортсменка за свой счет поехала на Кубок Европы, где взяла сразу три золота. По воле случая одно место в команде России стало вакантным, этой возможностью и воспользовалась Владыкина.

В финале заплыва на 100 метров брассом Олеся завоевала золотую медаль. Более того, установила мировой рекорд — 1 минута 20,58 секунды. Спустя четыре года в Лондоне превзошла свой же результат — проплыла стометровку брассом за 1 минуту 17,17 секунды. В заплыве на 100 метров на спине она взяла бронзу.

Владыкина стала настоящей звездой водного спорта. У нее брали интервью, она снималась для обложек модных журналов, встречалась с президентом страны, была гостем Экономического форума в Санкт-Петербурге. «Поначалу съемки здорово помогли мне поднять уверенность в себе, избавиться от комплексов. Но в последний год я процентов на 90 сократила свое участие в медийных проектах. Захотела дать возможность высказаться другим спортсменам. У меня всего этого было уже достаточно, в социальном плане я адаптирована«, — рассказывала Владыкина «СЭ».

В 2010 году Олеся стала послом Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Принимала участие в церемонии передачи паралимпийского флага в Ванкувере. В том же году выступала на чемпионате мира, где взяла золото в заплыве на 100 метров брассом. Сейчас Владыкина работает в Федерации спортивного ориентирования города Москвы и является членом Общественной палаты столицы.

Девушка признается, что важно говорить о паралимпийском спорте и развивать его, так как это мотивирует многих людей с ограниченными возможностями. «Я верю, что приношу кому-то пользу, рассказывая о своей истории, о победах, о паралимпийском спорте. Многие, узнав обо мне, начинают думать: «Что ж, эта девочка Олеся потеряла руку в результате аварии, но не сломалась. Она нашла в себе силы жить дальше, развиваться и добилась успеха — дважды завоевала золото Паралимпиады. Значит, и у нас все получится», — признавалась Олеся The voice.