«Тренеры сказали: ты американизированная. Нельзя с улыбкой ходить»: сложные моменты и победы Юлии Ефимовой

Вспоминаем ключевые события из жизни самой титулованной пловчихи России.

Сегодня, 3 апреля, Юлия Ефимова отмечает свое 32-летие. Трехкратный призер Олимпийских игр достигла невероятных успехов в плавании и стала одной из самых знаменитых спортсменок в России. Шестикратная чемпионка мира бьет рекорды в бассейне и покоряет сердца мужчин своими фотографиями в купальниках. Ефимова сочетает в себе стальной характер, привлекательность и обаяние.

В ноябре прошлого года семикратная чемпионка Европы объявила о возобновлении карьеры. Ефимова ярко выступила на чемпионате России, став второй на трех дистанциях брассом, и рассказала о мечте выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. По случаю важной даты в ее жизни мы решили вспомнить самые значимые моменты из карьеры королевы российского плавания.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Война в Чечне и переезды

Юлия родилась в Грозном в спортивной семье. Ее папа Андрей Михайлович — заслуженный тренер России по плаванию, а мама Татьяна Григорьевна — инструктор по плаванию. Сразу после появления на свет отец Ефимовой учил девочку плавать в ванне своей квартиры. Девочка научилась держаться на воде раньше, чем ходить.

В 1990-х на семью Ефимовой свалилось много испытаний, включая голод. Не хватало денег на продукты, поэтому приходилось питаться тем, что попадется. В ход шли голуби, собачье мясо и змеи. Когда Юлии было два года, семья приняла решение переехать из Грозного в город Волгодонск Ростовской области. В Чечне тогда шли военные действия, а в регионе было опасно находиться. Однажды семья Ефимовой подверглась вооруженному нападению. При этом покинуть Грозный получилось не сразу. У семьи не хватало денег на переезд.

«Знаю об этом опять же со слов родителей, — рассказывала в «Разговоре по пятницам» Ефимова. — На них часто наводили оружие. Как-то в квартиру ворвались люди, приставили пистолеты к голове папы, мамы и брата. Я в колясочке сидела, меня не тронули. Папа сказал: «Не стреляйте! Забирайте что хотите...» Вынесли всё. Семья не сразу покинула Грозный. Ехать было некуда. Оставались там еще около года. Пока кто-то из знакомых не позвал папу в Волгодонск. Обучать детей плаванию».

До 12 лет Ефимова тренировалась под руководством своего отца. С юного возраста Юлию готовили к профессиональному спорту. В 2010-м она стала мастером спорта по плаванию, а через год переехала в Таганрог, где ее наставником стала Ирина Вятчанина. Под руководством заслуженного тренера России Ефимова добилась больших успехов на международной арене. Однако в 16-летнем возрасте девушка всерьез думала бросить плавание из-за тяжелых тренировок и эмоциональной нагрузки. Большую роль в том, что Ефимова осталась в спорте, сыграл ее папа. Он оказал существенную моральную поддержку.

Фото Соцсети

Первые международные успехи и США

В 2007 году на чемпионаты Европы на короткой воде в венгерском Дебрецене Ефимова выиграла три золотые медали на 200, 100 и 50 метрах брассом. Через год на европейском первенстве в Эйндховене россиянка взяла золото на 200 метрах брассом, а также две серебряные медали — в комбинированной эстафете 4x100 и в 50 метрах брассом.

В 2008 году Ефимова впервые выступила на Олимпиаде. На Играх в Пекине ей не удалось взять медали, остановившись в шаге от бронзы, став четвертой на дистанции 100 метров. По итогам года Всероссийская федерация плавания признала Юлию «Открытием года» и лучшей пловчихой страны.

Через год Ефимова вписала свое имя в историю. Она взяла золото на ЧМ-2009 в Риме в 50 метрах брассом. Юлия стала первой российской чемпионкой мира в плавании.

На летней Олимпиаде-2012 в Лондоне Ефимова завоевала бронзу на дистанции 200 метров брассом. К тому моменту девушка уже год тренировалась у Дэвида Сало в США. Представители сборной России по плаванию удивлялись веселому настроению спортсменки во время соревнований.

«Начал меняться менталитет, — вспоминала Ефимова. — Все стало в радость — любая тренировка! Я хожу, улыбаясь! Тут меня заставляют явиться на последний сбор, и начинается долбежка: «Ты американизированная. Неужели не понимаешь, что нельзя готовиться к соревнованиям и смеяться? Нельзя с улыбкой ходить! Ты должна быть злая!»

На фоне стресса и давления у Ефимовой началась аллергия во время Игр-2012. У россиянки появилась сыпь и опухоль. Разрешенные лекарства не помогали, поэтому попросили сделать терапевтическое исключение. Одного укола хватило, чтобы спортсменка забыла об аллергии. Бронзу в Лондоне можно считать подвигом.

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Допинговые дисквалификации

В январе 2014-го Ефимову отстранили от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы, сданной во внесоревновательный период. В ней обнаружили вещество из класса анаболиков. Юлию дисквалифицировали на 16 месяцев и лишили пяти медалей чемпионата Европы-2013 на короткой воде.

«Есть такая популярная в России энергетическая добавка — L-карнитин, — вспоминала о дисквалификации Ефимова в интервью «СЭ». — Каждый спортсмен о ней знает. Получилось, что мои российские запасы закончились, и я решила купить его в Америке. Без задней мысли выпила его перед соревнованиями, а потом выяснилось, что там содержалась очень небольшая концентрация того самого препарата. Добавка была минимальная, но сам факт неоспорим. Более того, он был указан на этикетке. Естественно, теперь я с особой тщательностью изучаю все, что покупаю, но того, что сделано, уже не вернуть».

В связи с этим скандалом Ефимова перестала тренироваться под руководством тренера Дэвида Сало в США. Юлия вернулась к совместной работе со своим отцом.

Отбыв дисквалификацию, Ефимова триумфально вернулась в бассейн на чемпионате мира-2015 в Казани. Тогда россиянка выиграла золото в 100 метрах брассом и бронзу на дистанции 50 метров. Однако позже выяснится, что проблемы с допингом для Юлии не завершились.

В марте 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Ефимову в применении мельдония. В тот момент спортсменка уже была включена в состав сборной России для участия в Олимпийских играх-2016 в Рио. Юлии грозила пожизненная дисквалификация из-за повторного инцидента. В результате разбирательств обвинения с Ефимовой сняли. В ВАДА признали допустимым содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) не хотела допускать Ефимову до Игр-2016, но в результате обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) ей удалось оспорить решение и выступить на Олимпиаде в Бразилии.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова столкнулась с невероятным хейтом и буллингом со стороны зрителей и других спортсменов. Несмотря на все трудности, россиянка завоевала два серебра — на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Фото Global Look Press

Пауза в карьере и возвращение в спорт

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио летом 2021 года Ефимова не завоевала ни одной медали. Россиянка не смогла отобраться на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 метров брассом. Юлия выступила только на дистанции 100 метров брассом, где заняла пятое место. Пловчиха предположила, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на ее результаты. После неудачи на Играх в Токио Ефимова взяла паузу в карьере.

«И вот такие спортсмены, которые привыкли быть всегда в соревновательном тонусе, пострадали больше всего. Этот год всех выбил из колеи, особенно когда ты уже опытный пловец», — говорила Юфимова в эфире matchtv.ru.

Однако в ноябре 2023 года Юлия объявила о возобновлении карьеры и вернулась в Россию. Ефимова выступила на чемпионате страны в Санкт-Петербурге. Пловчиха завоевала на турнире две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

«Я потеряла интерес, думала, что надо заканчивать, международных соревнований нет, не с кем соревноваться. И тут Женя Чикунова бьет мировой рекорд, сама выплыла на такой уровень. Ну и решила возвращаться, соревноваться с ней», — говорила Ефимова в эфире канала «России-24».

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Ефимова ярко напомнила о себе результатами и эпатажными выходами на заплывы в форме «Спартака» и талисмана-гладиатора.

Юлия говорит, что мечтает поехать на Олимпиаду-2024 в Париже, если будет адекватное отношение к российским спортсменам. В коллекции Ефимовой все еще нет золотой медали. Хочется надеяться, что ей обязательно удастся это сделать, а сама она пусть не сомневается — ее любить меньше мы не перестанем.