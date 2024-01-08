Чигирева: «Главный топ 2023 года — Роман Костомаров»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева назвала фигуриста Романа Костомарова героем 2023 года.

«Я хотела бы выделить тех, кто сейчас участвует в шоу олимпийских чемпионов. А там есть такие спортсмены, которые не плавали шесть лет. Это Лена Прокофьева, она успела уже родить двоих детей и вот спустя такую большую паузу вернулась в спорт. Дарина Валитова — чемпионка мира многократная, которая успела даже поработать в цирке, долгое время не участвовала именно в привычном нашем виде спорта. Это и многократная чемпионка мира — Анастасия Архиповская, Варвара Субботина, Анна Удовик, олимпийские чемпионки Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Светлана Ромашина. Хочется, конечно же, выделить всех, но самый главный топ — это, конечно же, Роман Костомаров. Мне кажется, за ним следит весь наш спорт и в принципе весь мир. Он человек, который вдохновляет, которым можно только восхищаться», — цитирует Чигиреву Metaratings.ru.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду, а также вместе с Татьяной Навкой повторил номер «Кармен».