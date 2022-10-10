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Синхронное плавание

Сегодня, 14:55

Синхронистка Чигирева уверена, что сборная России вернется на международную арену

Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева считает, что санкции, наложенные на российских спортсменов, носят временный характер.

«Все санкции — они временные, через какое-то время их снимут и мы вернемся на международную арену. Конечно, мы не должны закрывать глаза и делать какое-то свое синхронное плавание в России. Мы должны следить за тем, что делает мир, но мир пока ничего не делает. Россия всегда была законодателем моды в нашем виде спорта. Даже если нас не пустят на Олимпиаду, я продолжу свою карьеру, меня спорт не покидает, мне очень интересно находить новые элементы, делать новые программы», — приводит слова Чигиревой ТАСС.

Международная федерация плавания (FINA) до конца года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16005903
Синхронное плавание
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Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже