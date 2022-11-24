«Ради своего номера даже написала Шакире». Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева дебютировала в соло

Знаменитая синхронистка исполнила свою мечту и рассказала об этом в интервью своей недавней партнерше по сборной России, трехкратной победительнице Игр, колумнисту «СЭ» Алле Шишкиной

В Калининграде завершился Кубок России по синхронному плаванию. Я специально полетела на эти соревнования, чтобы не только осветить их как журналист, но и поддержать свою бывшую коллегу по команде Владу Чигиреву. На этом турнире двукратная олимпийская чемпионка выступила с произвольным соло под песню «Металлики», исполненную Шакирой. И выиграла соревнования с суммой в 98 баллов.

Придумывала новые движения даже во сне

— Влада, ты двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Зачем тебе выступать на Кубке России?

— Ты не первая, кто задает этот вопрос. Эта мечта, которая родилась у меня еще до Токио. Я обговаривала ее вместе с моим на тот момент личным тренером Еленой Николаевной Полянской (этот специалист подготовила дуэт Брусникина/Киселева. — Прим. А.Ш.). Я не хотела становиться конкуренткой солисткам сборной. Мечтала показать свое видение синхронного плавания, свое творчество. В сборной многие движения мне было делать неудобно, они не в моей природе. И в соло я хотела показывать все со своей механикой, ни под кого не подстраиваясь.

К сожалению, с Полянской поработать не удалось, но я счастлива, что мы тренировались вместе с нынешним тренером Татьяной Николаевной Нигматулиной. Она поддержала меня в этой авантюре. Все десять лет в сборной я придумывала новые движения, они приходили мне даже во сне. То, что нельзя было использовать в группе, я запоминала для моего будущего соло. Выкладывала кусочки видео в соцсетях и в глубине души страдала, что не могу показаться на международной арене. После Токио я поняла, что пора действовать. Изначально я должна была выступить на этапах Мировой серии, но они по понятным причинам для нас отменились. Но мы готовились, и я решила, что все равно хочу выступать.

— Кто нашел музыку для этой программы и подбирал образ?

— Изначально это все было моей личной инициативой, но поддержка и советы были мне необходимы, потому что взгляд со стороны отрезвляет. Даже когда я выбирала эскиз купальника, то советовалась с мамой (мама Влады тренирует команду синхронного плавания Ростовской области и является ее первым тренером. — Прим. А.Ш.) и Татьяной Нигматулиной. Я сомневающийся человек. И рада, что у нас с Татьяной Николаевной не односторонние отношения, где тебе говорят и ты исполняешь, а это диалог и партнерство. Купальник, кстати, получился именно таким, как я его себе представляла.

Если говорить про музыку, то это моя любимая песня «Металлики», которую исполняет любимая певица — Шакира. Когда я услышала Nothing else matters в ее исполнении, то поняла, что хочу делать соло под эту композицию. Мы с моим менеджером искали чистую версию записи, не с концерта, для этого даже писали Шакире куда только могли. Просила свою испанскую подругу, чтобы та передала через знакомого футболиста письмо Жерару Пике, а тот — Шакире. Но «рукопожатия» не сработали. В итоге пришлось ехать в студию и вместе со звукорежиссером «чистить» ту запись, которая есть. Делали крики и хлопки тише, голос — громче. И в конечном итоге стало понятно, что это даже круто. Мое живое выступление, живая запись. Надеюсь, судьи и зрители смогли прочувствовать то, что я хотела передать.

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Однажды в бассейнах появятся условия, когда можно выступать с живым исполнением артистов

— Кубок России традиционно представлен молодыми спортсменами. Каково это: выходить на помост не только как самая титулованная участница, но и как кумир для остальных выступающих?

— Безусловно, меня это очень вдохновило. Приехав в Калининград, я поняла, что живу и тренируюсь в каком-то своем коконе. Я понимала, что на меня смотрят, но не пыталась выдавить из себя больше, чем могу. Мне было приятно, что после выступления ко мне подходили, благодарили, говорили, что будут учиться по моему исполнению. Были и те, кто пытался негативить, но на них я не обращаю внимания.

— Будешь ли ты выступать еще? И если да, то на каких стартах?

— Я свою спортивную карьеру не заканчиваю. И уже через два дня вернусь в бассейн, потому что впереди шоу олимпийских чемпионов (21 декабря), где я буду выступать с показательным номером. У меня давно есть мысли взять песню моей подруги Мари Краймбрери и сделать номер под нее. Но посмотрим, получится или нет.

— Были мысли пригласить ее, чтобы она спела вживую, пока ты плаваешь?

— Была. Я спрашивала у организаторов, но, к сожалению, это невозможно по техническим причинам. Бассейн не приспособлен для хорошего живого звука. И нужно будет «петь» под фонограмму. А смысл просить Марину приезжать и менять свой график, зная, что на всех своих концертах она выступает вживую? Я надеюсь, что однажды появится бассейн, где такое станет возможным.

— Ты сказала, что не заканчиваешь карьеру. Но сейчас ты не в национальной команде. Зарплаты сборницы у тебя нет. И сейчас ты выступала как спортсменка из команды «Москвы-2» и представляла МГФСО Москомспорта. Какая мотивация?

— Да, я не в списках сборной. Это открытая информация, которая есть на сайте федерации. Меня, как и практически всю команду, сняли со ставки еще в сентябре 2021 года, сразу после Игр в Токио. Сейчас моя мотивация — это творчество. Думаю, это лишнее доказательство, что мы в спорте не из-за денег. Даже уйдя из сборной, я продолжаю развивать синхронное плавание как умею. Меня сейчас поддерживает мой клуб, я стою на половине зарплатной ставки, и это выступление даст мне возможность продолжить тренировки с поддержкой МГФСО. Дорогу, проживание и питание в Калининграде мне также оплатил клуб. Купальник я шила на свои средства и музыку делала тоже за свои. Если у меня еще будут выступления, я бы хотела, чтобы у меня также был параллельный зачет с моим родным городом, Ростовом-на-Дону. Думаю, это было бы хорошо для всех.

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Соло будет меняться под новые правила, но самые интересные моменты оставлю

— Накануне соревнований ты приезжала на базу «Озеро Круглое» и показывала соло главному тренеру сборной Татьяне Покровской. Что она сказала? И зачем вообще нужно было показываться?

— В моем понимании, если ты был членом сборной, то не можешь поехать выступать без одобрения главного тренера. Год назад мы разговаривали с Татьяной Николаевной о моем возможном выступлении, и добро на соло мне дали не сразу. Дня три она думала, советовалась с другими тренерами и в итоге разрешила. Но сразу сказала, что у меня не будет финансовой поддержки. И тогда же мы договорились, что я должна приехать и показать программу, потому что на международной арене меня все равно будут воспринимать как воспитанницу сборной России.

Для себя я поняла, что осознанно иду на этот шаг. На базу «Озеро Круглое» я впервые ехала без тревожных мыслей. Я понимала, что покажу программу и уеду. Я зашла в бассейн и была очень рада видеть всех работников, врача, массажистов, девочек, тренеров. У меня была улыбка до ушей, которую я не могла скрыть. А еще я перестала чувствовать давление. Сейчас для меня все гладко складывается в спорте. Все тренеры и девочки расположились на бортике. Татьяна Николаевна меня представила. Все меня поддержали, хлопали.

Главному тренеру все понравилось, она выразила сожаление, что подобное соло мы видим в последний раз. В связи с новыми правилами не все сложные элементы будут засчитываться. Даже если движения новые и никто в мире их не сможет повторить, это не оценивается. А еще Татьяна Николаевна записана у меня тренером. Наши отношения сейчас изменились кардинально, безусловно в лучшую сторону.

— Покровская позвонила, поздравила тебя с победой?

— Нет. Думаю, она даже не знает, что соревнования закончились и я уже выступила. Встретимся на шоу и, возможно, обсудим.

— Ты довольна своими оценками?

— Мне очень приятно получить такой высокий балл. И честно признаться, я в шоке. Я выходила наравне со всеми и даже была готова к тому, что могу проиграть, если кто-то выступит лучше. И это было бы честно, если бы я выступала плохо. Потом я посмотрела видео. Увидела: где дожала, где не дожала. Да, соло будет меняться под новые правила, но самые интересные моменты я оставлю. Меня очень порадовало, что впервые за всю свою карьеру я выходила на старт спокойно. У меня не было ватных ног, не было дрожи. Выходил опытный осознанный спортсмен, показал все то, что было наработано за месяцы тренировок. Я ответила сама себе на вопрос, что я еще в форме и что я могу...

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Хотела вывести синхронное плавание на новый уровень

— Сколько времени на подготовку тебе понадобилось? Сколько ты отдыхала после Токио?

— У меня такое строение тела, что если я прекращаю тренироваться, то мой скелет просто «не держится». Мне всегда нужно быть в тонусе, плавать или работать в зале. Однажды я расслабилась, и у меня трижды вылетело колено (привычный вывих), после чего, в 2018 году, мне сделали сложную операцию в Германии. Поэтому сейчас я всегда держу себя в форме. В августе выступила с показательным номером на Играх дружбы, потом отдыхала две недели и начала готовиться к Кубку России. До него было как раз три месяца. Для себя я поняла, что за три месяца смогу быть в форме. После Токио профессионально я не плавала почти полгода, но ОФП я занималась постоянно.

— Есть ли у тебя мысли о возвращении в сборную?

— Это должно быть обоюдное желание. Не просто так: я захотела, и меня вернули. Я хочу чувствовать, что я там важна и нужна. И только тогда через диалог я могла бы прийти к мысли о возвращении.

— А ты бы хотела?

— Если не брать во внимание все то, что сейчас творится, то изначально я хотела начать свой олимпийский путь в Рио-де-Жанейро и закончить в Париже. Отработать три олимпийских цикла. Но я уже давно привыкла, что построенные мной планы идут не тем путем. Сейчас я понимаю, что жизнь многогранна и есть другие способы развития себя. Я бы очень хотела выводить мой любимейший вид спорта, синхронное плавание, с помощью себя как материала в плоскость искусства.

— У тебя есть мысли о своем шоу?

— Сейчас это все на стадии мыслей и обсуждений. Я бы хотела вывести синхронное плавание на новый уровень. Выйти из воды, полететь в космос, наоборот, уйти глубоко под воду. Но, как я говорила в начале нашего разговора, я — человек команды. Мне нужны единомышленники.

— Тебе важна поддержка близких на трибунах?

— Да! Очень. Я безумно благодарна, что тебе и Лене Прокофьевой (олимпийская чемпионка 2016 года. — Прим. А.Ш.) удалось приехать и поддержать меня лично. Маша Шурочкина написала мне эсэмэс перед стартом. Помню, когда я год назад объявила, что хочу делать соло, ты, Света Ромашина, Саша Пацкевич были первыми, кто сказал, что вы меня поддерживаете и приедете на соревнования. И это несмотря на то, что у девчонок это не получилось, они мысленно были рядом. Я рада, что спортивный путь нас сплотил, и я знаю, что могу положиться на команду. А еще спасибо моей маме, которая болела не только в этот раз, а всю мою карьеру была рядом на трибуне. Может, мне легче делалось благодаря этому. В Токио поддержки на трибунах очень не хватало. И то, что многие отложили свои дела и приехали за меня поболеть сюда, для меня ценно.

— Удалось посмотреть Калининград?

— Я съездила в Светлогорск. Там теперь живет Елена Полянская. Безумно милый городок на берегу моря, еще озеро рядом. Кругом вода, которую я очень люблю. Точно могу отметить, что здесь очень добрые и отзывчивые люди. Старались помочь во всем, и не потому, что я титулованная спортсменка, многие об этом даже не знали.

— Приближается Новый год. Какие планы?

— Это мой любимый праздник. Если все сложится, то я буду отмечать его в своем любимом и родном Ростове-на-Дону с близкими людьми. У меня семья маленькая — я да мама. Но у нас очень классные друзья, которые фактически становятся нашей семьей. Какой год мы отмечаем Новый год с друзьями и уже обзавелись нерушимыми традициями. Такими, как домашний чизкейк, имбирное печенье, маски, фильмы, коллаж желаний, прогулки и игра в снежки. Несмотря на то что я многим интересуюсь, в чем-то я консервативна. Мне нужно, чтобы хоть где-то в этой жизни оставалась стабильность.