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Сегодня, 14:28

Алькарас откроет свою теннисную академию в Мурсии

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас планирует открыть теннисную академию в Мурсии, которая будет носить его имя, сообщает TennisUpToDate.

Отмечается, что над проектом объекта будут работать отец испанца Карлос-старший и его тренер Хуан Карлос Ферреро, у которого также есть собственная теннисная академия.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023). Также на его счету 12 побед на турнирах ATP. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге.

Источник: https://tennisuptodate.com/tennis-news/carlos-alcaraz-to-set-up-a-new-tennis-academy-in-his-name-following-in-the-footsteps-of-rafael-nadal
Теннис
Карлос Алькарас
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