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Сегодня, 16:05

Алькарас — о том, что соперники чувствуют себя бессильными против него: «Я чувствовал эту беспомощность с Джоковичем»

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на признания некоторых теннисистов, которые отмечали, что чувствуют себя бессильными во время матча с испанцем.

«Мы пытаемся вселить этот страх как в соперника перед нами, так и в тех, кто наблюдает за игрой. Я также чувствовал эту беспомощность в матче с Новаком Джоковичем в Турине. Мне не показалось, что он провел плохую игру, но там не было никакого выхода. Также я чувствовал то же самое с некоторыми другими соперниками и знаю, каково это», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

В полуфинале Итогового турнира ATP-2023 серб Новак Джокович обыграл Алькараса со счетом 6:3, 6:2.

20-летний Алькарас является победителем 2 турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-also-felt-helplessness-novak-djokovic-carlos-alcaraz-opponents-feeling-powerless-best-version?key1=newsnowltennis
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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