Бывший французский теннисист Лайонел Ру считает, что Надалю следует пропустить американские турниры

Бывший французский теннисист Лайонел Ру высказался о шансах Рафаэля Надаля остаться в топ-10 в новом сезоне.

«Будет интересно посмотреть, останется ли Надаль в топ-10. Возможно, потом эти слова мне покажутся странными. Если он хочет провести весь сезон, я думаю, ему следует пропустить американские турниры», — приводит Tennis World слова Ру.

Сезон-2023 Надаль начал с двух поражений. На турнире United Cup он проиграл британцу Кэмерону Норри (6:3, 3:6, 4:6) и австралийцу Алексу де Минауру (6:3, 1:6, 5:7).