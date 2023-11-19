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Сегодня, 15:39

Чесноков: «У Сафиуллина был невероятный подъем в этом году»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает Романа Сафиуллина самым прогрессирующим российским теннисистом в этом сезоне.

«Если говорить о прогрессе в этом сезоне, то я бы выделил Романа Сафиуллина. У него был невероятный подъем в этом году, были победы в том числе над топовыми игроками. Еще хорошо поднялся Павел Котов, который первый раз дошел до финала на турнире АТР. Жаль, что он проиграл его Монфилсу. Павел хорошо выступил относительно своих возможностей. Со знаком минус я никого бы не выделял. Все российские игроки провели сезон ровно. У всех были какие-то отдельные падения, но в целом наши теннисисты провели сильный ровный сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

26-летний Cафиуллин завершил сезон на 39-м месте в рейтинге АТР. Это наивысшая позиция для российского теннисиста в карьере.

Во втором круге «мастерса» в Париже, который прошел в октябре, Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3 6:4. Это была третья в карьере россиянина победа над игроком из топ-10 мирового рейтинга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-u-safiullina-by-l-neveroyatny-j-pod-em-v-e-tom-godu/
Теннис
Андрей Чесноков
Роман Сафиуллин
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