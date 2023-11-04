Чесноков объяснил, благодаря чему Рублев обыграл Де Минаура в четвертьфинале «мастерса» в Париже

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева нал Алексом Де Минауром в четвертьфинале «мастерса» в Париже — 4:6, 6:3, 6:1).

«Скорости в этой игре были космические. В первом сете Де Минаур действовал очень здорово, хорошо отыграв на скорости Рублева. Но для меня в основном все давление в этом матче оказывал именно Рублев. Если брать первый сет — это просто невероятно, как Де Минаур держал корт. Он делал что-то невероятное — постоянные ускорения из угла в угол. В первом сете он еще был свежим, и если Рублев давал какую-нибудь слабину, то Алекс шел в атаку, и у него это получалось», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Чесноков отметил момент, когда Рублев перевернул ход игры в свою сторону.

«В начале второго сета Алекс немножко подсел. Рублев же весь матч провел ровно, от начала и до конца, давя на своего соперника. И после начала второго сета у Алекса пошли невынужденные, даже двойные ошибки, и, в конце концов, он развалился», — добавил Чесноков.

В полуфинале турнира в Париже Рублев встретится с сербом Новаком Джоковичем.