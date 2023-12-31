Чесноков оценил игру Надаля в первом матче после травмы

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал игру испанского теннисиста Рафаэля Надаля в первом матче после травмы.

«Очень хорошо для Надаля, что он первый матч сыграл именно в паре. Многие большие игроки просят, чтобы на турнире им сначала поставили именно парный матч. Надаль играл сегодня неплохо, особенно если учитывать, что он год не играл. Для него это хорошая тренировка, так что посмотрим, как он дальше будет играть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Надаль в паре с соотечественником Марком Лопесом проиграл австралийцам Марку Перселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6 в матче первого круга турнира ATP в Брисбене. В одиночном разряде Надаль сыграет свой первый матч против Доминика Тима в ночь на 2 января.