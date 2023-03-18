Чесноков считает, что Тиафо находится в отличной форме перед матчем с Медведевым

Экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал о сильных сторонах в игре американца Фрэнсиса Тиафо, который встретится с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Он играет здорово. Где-то начиная со старта прошлого сезона он выступает реально очень здорово. Был момент, когда он играл турнир на земле, и он обыграл Корду. Потом на US Open он обыграл Надаля, потом проиграл в пяти сетах Алькарасу. Считаю, что примерно полтора года он играет совсем не так, как два-три года назад. Это другой Тиафо, находящийся в своей лучшей форме за теннисную карьеру. Я согласен с этим», — цитирует Чеснокова «Газеты.Ru».

Матч Медведев — Тиафо состоится 18 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.