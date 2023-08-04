Циципас сыграет с Чоричем в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл белоруса Илью Ивашко в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

15-я ракетка мира Чорич 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 113-й ракетки мира Ивашко 1 эйс, 4 двойные и 1 реализовнный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале турнира Чорич сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Счет в личных встречах 3-3.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Илья Ивашко (Белоруссия, 8) — 6:3, 6:4