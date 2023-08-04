Циципас вышел в полуфинал турнира в Мексике

Грек Стефанос Циципас обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Матч длился 3 часа.

За выход в финал первый «сеянный» на турнире сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия, 4) — Илья Ивашко (Белоруссия, 8).

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Николас Харри (Чили, 6, WC) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2