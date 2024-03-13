Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матч поставлен третьим запуском на Центральном корте. Начало — около 00:30 по московскому времени.

Турниры ATP официально не показывают в России. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Даниил Медведев — Григор Димитров можно будет в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В третьем круге Медведев победил американца Себастьяна Корду — 6:4, 5:7, 6:3. Димитров обыграл француза Адриана Маннарино в двух сетах — 6:3, 6:3. Даниил и Григор между собой играли 9 раз — счет личных встреч 6:3 в пользу россиянина. В 2023 году соперники встречались трижды: Медведев одержал две победы и потерпел одно поражение от болгарского теннисиста.