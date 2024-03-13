Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

13 марта, 22:00

Медведев — Димитров: смотреть трансляцию матча турнира в Индиан-Уэллсе

Матч 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев — Димитров начнется около 00:30 14 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матч поставлен третьим запуском на Центральном корте. Начало — около 00:30 по московскому времени.

Турниры ATP официально не показывают в России. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Даниил Медведев — Григор Димитров можно будет в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В третьем круге Медведев победил американца Себастьяна Корду — 6:4, 5:7, 6:3. Димитров обыграл француза Адриана Маннарино в двух сетах — 6:3, 6:3. Даниил и Григор между собой играли 9 раз — счет личных встреч 6:3 в пользу россиянина. В 2023 году соперники встречались трижды: Медведев одержал две победы и потерпел одно поражение от болгарского теннисиста.

Теннис
Григор Димитров
Даниил Медведев
2
0
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас: «Мой кумир — Надаль, но мне хочется играть как Федерер»

Рууд обыграл Монфиса на турнире в Индиан-Уэллсе