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13 марта, 21:03

Алькарас: «Мой кумир — Надаль, но мне хочется играть как Федерер»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что хотел бы играть как 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.

«Я говорил много раз, что моя игра больше похожа на игру Роджера, и я хотел бы играть, как он. Также я хотел бы сыграть против него, хотя бы один раз, и я надеюсь это сделать. Мой кумир — Рафаэль Надаль, но мне действительно хочется играть, как Роджер Федерер, не буду врать. Его стиль и его элегантность на корте — это нечто экстраординарное», — сказал испанец.

20-летний Алькарас — вторая ракетка мира. Он выступает в профессиональных турнирах с 2019 года. За карьеру теннисист выиграл два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023). Всего на его счету 12 титулов ATP в одиночном разряде.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/i-really-want-to-play-like-roger-federer-rafael-nadal-is-carlos-alcarazs-idol-but-he-sees-himself-in-swiss-rival
Теннис
Карлос Алькарас
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