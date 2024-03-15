Медведев — о дочери: «У нее точно мой характер. Она, как и я, не хочет никакой помощи»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о характере своей дочери Алисы. Медведев стал отцом в октябре 2022 года.

«Как у всех детей, у нее есть что-то от обоих родителей. Если говорить про меня, то характер иногда создает мне проблемы на корте. Поэтому тренерам не так-то просто меня тренировать — я им доверяю, но, чтобы доверие было полным, мне нужны моментальные результаты. Но когда я сам во что-то верю, тогда я иду к цели. Независимо от результата.

Точно так же я стараюсь быть хорошим отцом в собственном понимании, читаю книги. Хочу, чтобы она сама научилась многим вещам, но я всегда буду рядом, если ей нужна помощь. Я очень хочу быть рядом со своими детьми, когда им нужна помощь, но я не хочу быть навязчивым.

Я разговариваю со своей дочерью, говорю: «Если тебе нужна помощь, я рядом». Она, как и я, не хочет принимать никакой помощи. Если вы пытаетесь ей помочь, она начинает кричать и говорит: «Уходите, я должна сделать это сама». У нее точно мой характер. Я этим горжусь (смеется)», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Ранее в четвертьфинале «мастерса» в Индиан-Уэллсе 28-летний теннисист обыграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:4). В полуфинале турнира Медведев встретится с американцем Томми Полом.