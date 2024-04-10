Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:18

Де Минаур сыграет против Попырина в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Алина Савинова
Telegram Дзен

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в трех сетах обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов во втором круге турнира в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3 в пользу австралийца.

В следующем круге Де Минаур встретится со своим соотечественником Алексеем Попыриным, который ранее выбил из турнира действующего чемпиона россиянина Андрея Рублева.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 2:6, 6:2, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 7:5

Теннис
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев проиграл Попырину во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Хачанов в трех сетах победил Черундоло во втором круге турнира в Монте-Карло