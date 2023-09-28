Де Минаур победил Маррея в турнире в Пекине, проигрывая в третьем сете со счетом 2:5 с матчболом

Австралиец Алекс Де Минаур победил британца Энди Маррея в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 6:3, 7:5, 7:6 (8:6). Матч длился 2 часа 53 минуты. 12-я ракетка мира Де Минаур проигрывал в третьем сете со счетом 2:5, отыграв у Маррея 3 матчбола (2 из них при счете 2:5). Во втором круге Де Минаур встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Томми Пол (США). Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 633 875 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Алекс Де Минаур (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 5:7, 7:6 (8:6)