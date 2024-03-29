Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

29 марта, 04:00

Димитров обыграл Алькараса и вышел в полуфинал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Григор Димитров.
Фото AFP
Telegram Дзен

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у испанца Карлоса Алькараса — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. 32-летний болгарин подал 4 раза навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его 20-летнего соперника 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

В полуфинале Димитров сыграет с немцем Александром Зверевым, который победил венгра Фабиана Марожана — 6:3, 7:5.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:2, 6:4

Теннис
Григор Димитров
Карлос Алькарас
1
24
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев обыграл Марожана и вышел в полуфинал турнира в Майами

Джокович пока не знает, кто станет его новым тренером