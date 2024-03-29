Димитров обыграл Алькараса и вышел в полуфинал турнира в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у испанца Карлоса Алькараса — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. 32-летний болгарин подал 4 раза навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его 20-летнего соперника 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

В полуфинале Димитров сыграет с немцем Александром Зверевым, который победил венгра Фабиана Марожана — 6:3, 7:5.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:2, 6:4