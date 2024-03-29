29 марта, 18:00
Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/2 финала турнира ATP в Майами на арене «Хард Рок Стэдиум» в пятницу, 29 марта. Встреча начнется не ранее 20.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В России видеотрансляции не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Медведев — Синнер можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.
Медведев — действующий победитель «Мастерса» в Майами. В прошлом году он выиграл в финале у Янника Синнера.