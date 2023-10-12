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Сегодня, 08:30

Димитров: «Физически Алькарас находится на другом уровне, но в теннисе также нужно быть сообразительным»

Алина Савинова
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Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертом круге турнира в Шанхае. Он отметил хорошую физическую форму второй ракетки мира.

«Очевидно, что физически он находится на другом уровне. Да, теннис — физически очень тяжелый вид спорта, но в то же время здесь нужно быть достаточно сообразительным, чтобы знать, что делать в нужный момент. Я думаю, что временами мне действительно приходилось немного замедлять игру и быть немного более рациональным с точки зрения принятия решений. И я чувствую, что в моем багаже достаточно инструментов, чтобы в нужный момент воспользоваться одним из них. Думаю, что это также имело большое значение на протяжении всего матча», — приводит Tennis Infinity слова Димитрова.

В четвертьфинале турнира в Шанхае Димитров встретится с чилийцем Николасом Харри.

32-летний болгарин является полуфиналистом трех турниров «Большого шлема» и победителем восьми турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/physically-alcaraz-is-on-another-level-but-you-also-have-to-be-intelligent-says-dimitrov
Теннис
Григор Димитров
Карлос Алькарас
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