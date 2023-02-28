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Сегодня, 21:09

Джокович обыграл Махача и вышел во второй круг турнира в Дубае

Мария Гусева
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).

В первом круге он обыграл Томаша Махача из Чехии — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1). Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Джокович сделал 12 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Махача 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)

Теннис
Новак Джокович
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