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Сегодня, 13:07

Надаль провел первый матч после годовой паузы — в парах проиграл на турнире в Брисбене

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанец Рафаэль Надаль провел первый матч после годовой паузы.

В паре с соотечественником Марком Лопесом экс-первая ракетка мира уступил австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону в первом круге турнира в Брисбене (Австралия) — 4:6, 4:6.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

В одиночном разряде на турнире в Австралии Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матч состоится 1 января. Ориентировочное начало — в 03.00 мск.

Теннис
Рафаэль Надаль
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