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30 марта, 23:31

Хачанов обыграл Черундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с Медведевым

Виталий Косик
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче 1/4 финала турнира в Майами — 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 16 минут.

Россиянин 7 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Черундоло два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет против россиянина Даниила Медведева, который в четвертьфинальном матче обыграл американца Кристофера Юбенкса (6:3, 7:5).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 14) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 25) — 6:3, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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