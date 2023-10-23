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23 октября, 18:34

Хачанов обыграл Сафиуллина в первом круге турнира в Вене

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Романа Сафиуллина в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Хачанов сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Сафиуллина 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге соперником россиянина станет чех Иржи Легечка.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 8) - Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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