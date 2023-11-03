Хачанов проиграл Циципасу и не смог выйти в полуфинал «мастерса» в Париже

Россиянин Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 20 минут. Хачанов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. У Циципаса — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнта. Циципас в полуфинале сыграет с болгарином Григором Димитровым. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:3, 6:4