Хачанов проиграл Циципасу и не смог выйти в полуфинал «мастерса» в Париже

Сегодня, 19:33
Россиянин Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 20 минут.
Хачанов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. У Циципаса — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнта.
Циципас в полуфинале сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:3, 6:4