Руне — о «Большой тройке»: «Я ненавижу дискуссию об их величии, они все невероятны»

11-я ракетка мира Хольгер Руне поделился мнением о «Большой тройке», в которую входят Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Я ненавижу дискуссию об их величии: кто выиграл больше всего титулов, кто выиграл больше всего турниров «Большого шлема», кто дольше был первой ракеткой. Я имею в виду, что все эти ребята невероятны. Они достигли чего-то исторического. Это дает понять молодому поколению то, что возможно многое.

Рекорды должны быть побиты. Эти ребята заставили нас работать усерднее. Это хорошо для будущего тенниса. Уровень станет еще выше. Я думаю, что такие игроки, как Федерер, Новак, Надаль и Маррей повлияли на то, что молодое поколение на сегодняшний день очень сильное. Я надеюсь, что мы сможем продолжать играть, еще больше повышая уровень. Думаю, что это возможно», — приводит слова Руне Daily Express.

Надаль, Федерер и Джокович доминировали в мужском одиночном теннисе на протяжении почти двух десятилетий, коллективно выиграв 63 турнира «Большого шлема»- Надаль с 22 титулами, Джокович с 21 и Федерер с 20.