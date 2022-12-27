Мать Рублева сообщила, что теннисист сейчас не думает о смене гражданства

Мать российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко рассказала, что пока сын не думает о смене российского гражданства.

Ранее Рублев заявил, что при нынешних обстоятельствах не стоит исключать, что ему придется сменить гражданство.

«Андрей специально подчеркнул, что в случае полного отстранения россиян от турниров ничего исключать нельзя. И особо подчеркнул, сказал, что сейчас не готов даже рассматривать вопрос о смене гражданства! Остальное уже домыслили многочисленные комментаторы. Лучше было бы вообще не придавать большого значения этому видео, но в первый момент после его появления в интернете на меня обрушился шквал звонков. Специально пересматривала видео и ни одной непатриотичной фразы не услышала», — цитирует Марьенко РИА «Новости».