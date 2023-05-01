Карацев обыграл Де Минаура и встретится с Медведевым в 1/8 финала турнира в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл Алекса Де Минаура из Австралии в третьем круге турнира в Мадриде — 6:3, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Карацев сделал 4 эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету австралийца 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира Карацев сыграет с Даниилом Медведевым (Россия, 2).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Аслан Карацев (Россия, Q) - Алекс Де Минаур (Австралия, 16) — 6:3, 4:6, 6:4