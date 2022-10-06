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Сегодня, 11:38

Хачанов одолел Чилича в 1/8 финала турнира в Астане и дальше может сыграть с Джоковичем

Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место рейтинга ATP, в трех сетах обыграл Марина Чилича из Хорватии во втором круге турнира в Астане.

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.

Следующий соперник россиянина определится в паре Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Марин Чилич (Хорватия, 9) — 2:6, 6:3, 6:3

Карен Хачанов
Марин Чилич
Новак Джокович
5
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