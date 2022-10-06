Хачанов одолел Чилича в 1/8 финала турнира в Астане и дальше может сыграть с Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место рейтинга ATP, в трех сетах обыграл Марина Чилича из Хорватии во втором круге турнира в Астане. Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Следующий соперник россиянина определится в паре Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия). Астана (Казахстан) Турнир ATP Astana Open Призовой фонд 1 900 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Карен Хачанов (Россия) — Марин Чилич (Хорватия, 9) — 2:6, 6:3, 6:3