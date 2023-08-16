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Сегодня, 18:34

Кирьос недоволен тем, как к поведению Рублева на корте относятся фанаты

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Австралийский теннисист Ник Кирьос оставил недовольный комментарий под постом про эмоции россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира в Цинциннати.

Twitter-аккаунт The Tennis Letter опубликовал видео, на котором Рублев плачет по ходу матча с Эмилем Руусувуори и написал: «Рублев был эмоционален во время переключения в 3-м сете. Он играет с распахнутой душой и показывает все, что чувствует. Это прекрасно — быть таким настоящим и честным, но в то же время очень тяжело видеть его таким».

Андрей Рублев во время матча с Руусувуори.

Под этой публикацией Кирьос оставил следующий комментарий: «Забавно, что для некоторых это считается «быть настоящим» и «показывать эмоции». В конце он добавил три смеющихся смайлика.

Рублев во втором круге «мастерса» в Цинциннати проиграл Руусувуори со счетом 6:7 (10:12), 7:5, 6:7 (3:7). Следующим соперником финна станет Алексей Попырин.

Андрей Рублев. Рублев расплакался и проиграл третий матч подряд. Успеет ли россиянин выйти из кризиса до US Open?
Теннис
Андрей Рублев
Ник Кирьос
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