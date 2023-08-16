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Сегодня, 17:04

Давидович-Фокина: «Если смогу выиграть матч у Джоковича, для меня это будет мечтой»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился мыслями в преддверии матча второго круга турнира в Цинциннати против серба Новака Джоковича.

«Я хотел однажды сыграть против него, и, очевидно, если бы я смог победить его, для меня это было бы мечтой. Я думаю, что сейчас испытываю то же самое. Если я смогу выиграть этот матч, для меня это будет мечтой, потому что ты не выигрываешь у этих парней каждый день», — приводит пресс-служба ATP слова испанца.

Также он сравнил Джоковича с швейцарским теннисистом Роджером Федерером и соотечественником Рафаэлем Надалем.

«У Новака есть все от Рафы и Федерера. Он очень гибкий, но при этом он может быть очень твердым, у него есть оружие, чтобы подтолкнуть соперника к ошибкам. Он хорошо подает. Но самое важное — он отлично видит матч. В момент игры он знает, что нужно делать», — добавил спортсмен.

Матч Давидович-Фокина — Джокович пройдет 17 августа и начнется в 2.00 по московскому времени. На данный момент серб занимает 2-ю строчку в рейтинге АТР, испанский теннисист располагается на 23-й позиции.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/davidovich-fokina-cincinnati-2023-feature
Теннис
Новак Джокович
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